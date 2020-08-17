تراند اليوم : تامر حسني يوجه رسالة غامضة : ادعوا لأولادي

نشر الفنان المصري ” تامر حسني ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وجه من خلاله رسالة شكر إلى جمهوره الذي حرص على تقديم التهاني له بمناسبة عيد ميلاده .

فكتب في منشوره قائلا : ” كنت عايز أرد عليكم بكرا في يوم عيد ميلادي بس شايفكم محتفلين بدري .. الحقيقة أنا مش بعمل عيد ميلادي خالص بس ربنا رزقني بجمهور زي أهلي بالظبط بيحتفل بيه دايما وأصحاب كل سنة يعملولي مفاجأة من غير ما يقولوا بس بقفشهم برضو وبعرف وبضطر اتفاجيء تقديرا لمجهودهم ” .

وتابع : ” المهم أنا بشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل اللي بقالي إسبوع بقراه وبسمعه منكم وبشكر كل أهلي وأصحابي وفريق عملي وطلبي الوحيد إنكم لما تفتكروني تدعوا لأولادي تاليه وأمايا وآدم .. مليون شكرا يا أغلى الناس ”