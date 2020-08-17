شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى: الشعوب كل همها إنستجرام وفيس بوك وبيغنوا على مصايبنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة هيفاء وهبي، عن استيائها من تركيز بعض الشعوب، بمواقع التواصل الاجتماعى وبما يكتب عليها والشماتة فى الغير دون التركيز على المشاكل الأساسية لديهم، وكتبت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام" "لو ركزنا بالشعوب، هنلاقي كل شعب عنده مشاكل، بدو عمر فوق عمره لتنحل وتنتهي، بس الشعب كل همه بس إنستجرام وفيس بوك، ومين زفت مع مين، وهيدى كذابة وهيدا ممثل، العالم بعدا تحت الأنقاض، وإنتو همكم تغنوا كايروكي على مصايبنا".





وأضافت: "نحن شعوب بتستاهل اللي عم بيصير فيها، ما كنا نتعلم من كل الفترة اللي مضت، إنه ربنا صار باعت مليار رسالة، بس لأ، التفاهة أهم، النميمة أهم، الشماتة أهم، تركيب الرموش بهيدي الطريقة أهم، وتفاهة ما بعدا تفاهة، والسراق تمام والمسروق بيستاهل".

وتابعت: "اللي مفكر حاله صحفي، ويتورط مع الأغبياء، وينشر حيالله شي حتى لو الخبر مأخوذ من سطل زبالة، وفلان قال، وفلانة ردت، وللقرف بقية، لأ على فكرة عنا مصيبة لبنانية كبيرة، وبعدنا عايشينا، وإذا أنت نسيت فهيدا شأنك".

واختتمت كلامها قائلة "بس ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلصنا، وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتا، ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على إني ساكتة، وما عندي علم لا بس مش وقتها، ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلّصنا، وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتها، ولا رح أسمحلك تستغل عدم ردي على أني ساكتة، أو عندي علم لا بس مش وقته".