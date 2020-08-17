وفاة شقيقة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا اليوم شقيقة النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، وكتبت صفحة الفنان على فيس بوك "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله فجر اليوم أخت الفنان عبد الرحمن أبو زهرة".

يذكر أن الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة ولد بمحافظة دمياط عام 1934، حصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام1958، عمل موظفًا في وزارة الحربية، ثم عين ممثلًا في المسرح القومي عام 1959.

أول عمل مسرحي له كان مسرحية (عودة الشباب) لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرحرح منها (أقوى من الزمن، قريب وغريب).

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لمع تليفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحاالمصرى، ولن أعيش في جلباب أبى، وغيرها من المسلسلات المميزة.

وعلى صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعضأفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني عام1994 النسخة العربية، وغثيرها من الأعمال المهمة.