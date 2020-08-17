شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة كامل تعلن تعرضها لوعكة صحية وتطالب جمهورها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، جمهورها ومحبيها بالدعاء لها خلال الوعكة الصحية التى تمر بها، بالرغم من تأكيدها أنها فى أتم الصحة والعافية، قائلة: "أنا فى طريقى للمستشفى.. محتاجة دعواتكم ويا رب ردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى".

وكتبت الفنانة القديرة عبر حسابها على فيس بوك: "يا رب أنت الشافى أعطنى الصحة والعافية وردنى إلى ابنى وأسرتى وكل حبايبى، أنا فى أتم صحة وعافية، محتاجة دعائكم، أنا فى طريقى للمستشفى، دمتم لى".





وكانت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، أكدت مؤخرا أنها تمر بظروف صحية صعبة تعرضت لها بدون أى مقدمات، طالبة ممن يحمل لها ذرة من الحب الدعاء لها.

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وكتبت الفنانة الكبيرة، عبر حسابها على فيس بوك: "يا رب ليس لى إلا أنت سبحانك.. رجاء لكل من يحمل لى ذرة من الحب أن يدعوا لى، أمر بظروف صحية صعبة فجأة وبدون أى مقدمات".

وفى سياق مختلف أحيت الفنانة القديرة عايدة كامل، مؤخرا ذكرى ميلاد زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عزمى، حيث نشرت عبر حسابها على فيس بوك، صورة قديمة التقطت له فى أحد استديوهات التصوير لكن لم يتم معرفة سنة التقاطها بالتحديد، داعية له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت الفنانة القديرة، عبر حسابها على فيس بوك أيضا، رسالة رثاء لزوجها الراحل، قائلة: "كنا نحتفل بعيد ميلادك واليوم نترحم عليك، ولكنها إرادة الله ولا راد لقضائه، اللهم اغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين، اللهم اجمعنا بهم فى جنتك.. اللهم آمين"، مضيفة: "أتحدث عن الزوج وأبو ابنى د.هشام عزمى المرحوم الفنان محمود عزمى.. رجاء وليس أمر أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".