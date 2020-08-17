شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب أرابيسك حسن فؤاد يكشف تفاصيل 4 أغانى جديدة يقدمها فى "السلطانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب حسن فؤاد، الذى اشتهر بغناء تتر المسلسل الشهير "أرابيسك"، إنه يستعد لطرح 4 أغانى جديدة خلال أحداث مسرحيته الجديدة "السلطانية"، التى يقدمها مع الفنانة لقاء سويدان، موضحاً أن الأغنية الأولى تحمل اسم "هيلا هيلا"، والثانية يقدمها كديو يجمعه بـ لقاء سويدان بعنوان "الدنيا أرزاق"، والثالثة "إن طال عليا الليل"، والرابعة بعنوان "يا خال".

وقال فؤاد، لـ"الخليج 365"، إن الأغانى الأربعة من كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان محمود الشريف، وتوزيع الموسيقي ديفد داوود، معربا عن أمنياته أن تنال الأغانى إعجاب الجمهور الذى يشاهد العرض، خاصة وأنها تتماشى مع أحداث المسرحية وتقدم حالة غنائية مختلفة.

كان الفنان حسن فؤاد قد قال فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه غاب عن الساحة الفنية عدة سنوات إلا أنه انتهى من إعداد أغنيتين وطنيتين، الأولى بعنوان "ابن الأصول"، كلمات الشاعر سامى شاكر وألحان أحمد الحناوى، والثانية بعنوان "حق الشهيد" كلمات فوزى المليجى وألحان احمد الحناوى، ويستعد لطرحهما قريباً.

وكان الفنان الكبير حسن فؤاد اختفى عن الأضواء منذ نحو 17 عاما، بعد أن وصل لقمة تألقه ونافس عمالقة الغناء والطرب، وشارك بالتمثيل فى عدد من روائع الدراما المصرية ومنها الوتد، على بابا والأربعين حرامى، وخان القناديل وسعد اليتيم، وغيرها، كما غنى أشهر الأغانى وتترات المسلسلات التى استقرت فى وجدان الملايين وأشهرها تتر مسلسل أرابيسك.