شكرا لقرائتكم خبر عن صباح بيروت.. نانسى عجرم تهدى لبنان أغنية فيروز "احكيلى عن بلدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، يومها بنشر أغنية للعاصمة بيروت، وهى أغنية لجارة القمر فيروز، وكتبت نانسى فى تعليقها على مقطع الفيديو للأغنية التى شاركتها مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "صباح بيروت.. احكيلى عن بلدى".

وتقول كلمات أغنية "احكيلى عن بلدى" "احكيلى احكيلى عن بلدى إحكيلى..يا نسيم اللى مارق عالشجر مقابيلى.. عن أهلى حكايى عن بيتى حكايى.. وعن جار الطفولى حكايى طويلى.. يا نسيم اللى مارق عا أرض الغار.. حلفتك تجى تلعب عندى بهالدار.. خبرنى انكان بعدو بيذكرنى.. ببلدى و عالسهرة ناطرنى.. ساعات الفرح القليلى حبيبى إحكيلى.. حلفتك خبرنى كيف حال الزيتون..والصبى و الصبيى بفيى الطاحون.. واللوزى و الأرض و سمانا.. هو هنى بلدنا و هوانا.. زهر الأيام البخيلى حبيبى إحكيلى".

يشار إلى أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم، كانت قد أكدت صمود بلادها وقدرتها على الخروج من الأزمات المتتالية التى تتعرض لها وكان آخرها انفجار مرفأ بيروت هائل وخلف آلاف الجرحى وعشرات الضحايا، وغردت نانسى عجرم عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "تهدّمت واتكسرت أكتر من مرة. توجّعت. شافت الويلات، بس بيروت أقوى من أنها تنكسر بيروت ست الدّنيا، بيروت ما بتموت".

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وكانت قد صرحت جيجى لامارا مدير أعمال النجمة اللبنانية نانسى عجرم، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أنها تعيش حاليا لحظات سيئة للغاية عقب الانفجار الأليم الذى حدث فى بيروت والذى نتج عنه إصابة ووفاة العديد من الأشخاص، حيث ترفض الحديث مع أى حد من المحيطين بها وتلتزم الصمت فى العديد من الأمور، وأضافت أنها وأسرتها حاليا بخير وتشكر من قام بالاطمئنان عليها وعلى أهلها بعد المحنة الصعبة التى مرت بها على مدار الأيام الماضية .

يذكر أن نانسى عجرم انتهت من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادى نور.

ومن مفاجآت ألبوم نانسى عجرم تقديم عدد كبير من الأغانى باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاح كبير مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسى حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.