شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد روبرت دى نيرو.. ليوناردو دى كابريو يكشف كواليس أهم مشهد جمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن، اليوم، مع عيد ميلاد واحد من أهم نجوم هوليود وهو روبرت دى نيرو، الذى يعتبره البعض بمثابة أفضل ممثل فى التاريخ لما قدمه من أعمال عظيمة، ودائما ما أمتعنا بموهبة خاصة جداً وطريقة أداء من نوع خاص، جعلته يصنف على أنه مدرسة خاصة فى عالم التمثيل يحاول الكثيرون من الممثلين الاستفادة والتعلم منها.

وتحدث النجم ليوناردو دى كابريو، فى أكثر من مناسبة أبرزها خلال حفل فى هوليود أمام أعين الجميع عن موهبة روبرت دى نيرو حينما استرجع ذاكرة أهم مشهد فى حياته فى فيلمThis Boy’s Life الذى جمعه بروبرت دى نيرو بعدما اختاره من بين 400 طفل ليلعب معه الدور.

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ليوناردو أكد أنه تعلم الكثير من روبرت دى نيرو خلال تلك التجربة التى امتد تأثيرها حتى أصبح رجلاً، ولولاها لما وصل إلى ما صار إليه بسبب الركائز الذى اعتمد عليها فى التمثيل وتعلمه من دى نيرو، وهو ما دفعنا لتسليط الضوء على أهم مشهد فى الفيلم الذى يتحدث عنه ليوناردو.

من ناحية أخرى قرر القائمون على فيلم Killers of the Flower Moon الذى يجمع ليوناردو دي كابريو وروبرت دى نيرو تأجيل بدء تصويره للعام المقبل 2021 وتحديداً شهر فبراير منه، وفقاً لما جاء خلال تقرير نشره موقع gamespot الذى أشار إلى عزم مارتن سكورسيزي مخرج الفيلم القيام بتلك الخطوة بسبب كورونا، حيث أكد الموقع أن الفيلم كان من المفترض أن يبدأ تصويره في وقت سابق من العام الحالي.

وتحديداً فى شهر مارس الماضى أى قبل خمسة أشهر من الآن، إلا أنه بذلك تم تأجيله لمدة تصل لـ 11 شهر قبل بداية تصوير العمل الذى ينتظره قطاع كبير من محبي السينما.

وكانت حالة كبيرة من ردود الأفعال أثارها المخرج مارتن سكورسيزي بجمع ثنائي من أبرز نجوم هوليود إلي فيلمه الجديد، وهما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك بعدما حقق "الايرلندى" إسم فيلمه الأخير ردود أفعال واسعة مؤخراً من خلال ترشيحه لجوائز عديدة في حفل الأوسكار الأخير بالإضافة لتحقيقه إيرادات كبيرة.