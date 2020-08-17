شكرا لقرائتكم خبر عن مادونا تبدأ عامها الـ62 برحلة لجاميكا لحضور حفل رالف لورين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجذب النجمة العالمية مادونا، الأنظار إليها هذه الأيام تزامنًا مع عيد ميلادها الـ62، حيث توجهت فى رحلة إلى جاميكا مع بداية عامها الجديد للاحتفال بعيد الميلاد وسط الأصدقاء، ونشرت النجمة الأمريكية صورا من مشاركتها أصدقائها الاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وكتبت فى تعليقها عليها: "مرحبًا جاميكا.. عيد الميلاد".

وكان من المقرر مسبقًا أن تسافر إلى جامايكا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع فى الاحتفالات، وذكر موقع "Page Six"، أن ممثلة المسرحية الموسيقية Evita، ستحضر حفلًا فى فندق Round Hill Hotel الحصرى فى الجزيرة، والذى يضم أيضًا رالف لورين، وبول مكارتنى، كما سبق واستضاف الفندق الفاخر ومنتجع الفيلا ضيوفًا من بينهم ميجان ماركل والأمير هارى، وذلك وفقًا لما نقله موقع dailystar.

وكانت قد احتفلت النجمة العالمية مادونا، الأحد، بعيد ميلادها الـ62، حيث إنها من مواليد يوم 16 أغسطس عام 1958، بجلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت بها ترتدى فستان أبيض مزين بالورود إضافة إلى تزينها بأكسسوارت ملونة.

يأتى هذا بعدما فاجأت النجمة العالمية مادونا، جمهورها ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا بلقطة طريفة مع كلبها، قبل يومين من الاحتفال بمناسبة عيد ميلادها الـ62، حيث ولدت النجمة الأمريكية يوم 16 أغسطس من العام 1958.

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وظهرت مادونا فى مكالمة فيديو عبر الهاتف مع كلبها كوكو، وقد شاركت مقطع الفيديو للمكالمة بينها وبين كلبها عبر تطبيق FaceTime، مع الجمهور على صفحتها بموقع "إنستجرام"، وكانت ترتدى مادونا سترة سوداء من الدانتيل، إضافة إلى عقدًا ذهبيًا، كما تدلت خصلات شعرها الأشقر الشهير فى مقطع الفيديو بينما كانت تنتظر أن يرد كلبها على الهاتف.

وشوهد كوكو شيواوا، وهو يحدق فى عدسة الكاميرا فى مكالمته مع نجمة البوب الأمريكية ​​التى استقبلت مكالمة الكلب "كوكو، وقالت له: هل هذا أنت؟.. هل تتصل لترى ما أردت لعيد ميلادى؟.. لم يتبق سوى أيام قليلة".

يذكر أن ملكة البوب مادونا قد ألغت عددا من حفلاتها الغنائية ضمن جولتها Madame X Tour بسبب الإصابات المتكررة بركبتها والتى تشعرها بحالة من الألم الشديد وذلك قبل أشهر من ظهور فيروس كورونا covid-19 الذى تسبب فى توقف الأحداث الفنية فى العالم، وبالرغم من الآلام التى عانت منها مادونا طوال الأشهر الماضية، إلا أن ذلك لم يمنعها من الحفاظ على جسدها ممشوقا ومذهلا.