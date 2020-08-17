شكرا لقرائتكم خبر عن رواد تويتر يشيدون بأغنية وائل جسار "حلم حياتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إعجابهم الشديد بأغنية "حلم حياتى" للفنان وائل جسار من فيلم "توأم روحى"، مشيدين بكلمات الأغنية و بصوت وائل جسار.

وكتب المغردين عبر هشتاج يحمل اسم وائل جسار "الأغنية جميلة أوى، وائل جسار عامل عظمة حقيقى، الأغنية وهم بجد، أغنية حلم حياتى تخليك تعيط من حلاوتها".

Advertisements

ويقدم وائل جسار أكثر من أغنية فى فيلم "توأم روحى"، الأولى تحمل اسم "حلم حياتى"، من كلمات صابر كامل، وألحان محمد يحيى،وتوزيع أشرف محروس، والثانية تحمل اسم"رتبت الدنيا"، والثالثة بعنوان "شوف النصيب اعمل اللي عليك"، من ألحان محمد يحيى، والأغاني تحمل طابعا رومانسيا.

فيلم "توأم روحى" بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن وتدور الأحداث فى إطار رومانسى.

يذكر أن آخر أعمال الفنان وائل جسار أغنية "ماتغيبش ثوانى"، والتي حققت نجاحا جماهيريا حتى الآن، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد، وتم تصويرها في لبنان وسط إجراءات احترازية عالية فرضها فيروس كورونا.