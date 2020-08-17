تعرف على شروط استئناف دور السينما في أبوظبي

الإثنين 17 أغسطس 2020

وجهت اليوم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور وفق الشروط والتعليمات والإجراءات الوقائية الاحترازية لمحاربة انتشار عدوى فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي.



وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن هذا التعميم يأتي في إطار الإجراءات الصادرة عن الدائرة لتعزيز قطاع الخدمات والترفيه والعودة التدريجية لأنشطتها المختلفة بما يخدم أفراد المجتمع، وذلك بعد فترة من قرارات الإغلاقات التي فرضتها تداعيات "كوفيد 19"، وفقا للبيان.

وأوضح أن التعميم وجه أصحاب دور السينما بأن لا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للصالات 30% واتخاذ إجراءات التعقيم والنظافة المستمرة لكافة صالات العرض والمرافق وأماكن بيع الأطعمة والمشروبات بالإضافة إلى الالتزام بالتباعد الجسدي بين الجمهور سواء داخل صالات السينما أو خارجها وارتداء الكمامات مع الالتزام بإجراء كافة العاملين فحص "كوفيد 19" كشرط رئيس وهام لمنح تصريح استئناف النشاط.

وقال راشد البلوشي أن هذا التعميم يتضمن كافة التعليمات والتوجيهات الاحترازية والوقائية الواردة في التعاميم السابقة للأنشطة الأخرى التي تم التوجيه باستئناف نشاطها، مع أهمية أن دور السينما تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خاصةً في ظل العروض الجديدة، الأمر الذي يتطلب الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الواردة في التعميم.

Advertisements

وشدد أن دور السينما التي لا تلتزم بتطبيق ما جاء في التعميم من شروط وتعليمات لن يسمح لها استئناف مزاولة نشاطها وتقديم عروض الأفلام، حيث ستقوم فرق التفتيش والرقابة التابعة للدائرة بإجراء زيارات ميدانية للتأكد من صحة وسلامة كافة الإجراءات التي تم تنفيذها، مشيراً إلى أن مخالفة ما جاء في التعميم سيترتب عليه مخالفات مباشرة.

وأشار وكيل الدائرة إلى أن إجمالي عدد دور السينما في إمارة أبوظبي يصل إلى 19 صالة، منها 12 في أبوظبي و6 في العين وصالة سينما في الظفرة، مؤكداً أهمية إجراء تعقيم مكثف كل يوم لكافة صالات العرض بعد ساعات التشغيل وبعد كل عرض بما لا يقل عن 20 إلى 30 دقيقة بين العروض وإتاحة معقمات الأيدي في كافة الأماكن العامة، بما في ذلك المداخل والمخارج ودورات المياه وغيرها.

وأشار إلى أن كافة الأطعمة والمشروبات يجب أن يتم تقديمها في عبوات وأدوات وأكواب مجهزة للاستعمال لمرة واحدة، كما يفضل أن يتم تشجيع الجمهور على الدفع الإلكتروني وحجز التذاكر عبر القنوات الرقمية، موضحاً بأن صالات السينما يستوجب أن تخصص مقعدين للجمهور، وإلغاء مقعدين من الجانبين، وإلغاء صف بالكامل بين كل صفين من المقاعد مع وضع علامات على الأرض تشير إلى ضرورة التباعد الاجتماعي، ووضع لوحات إرشادية في أماكن بارزة عند المداخل والمخارج، وخاصة عند صفوف طلب التذاكر والأطعمة والمشروبات، وعدم استخدام شاشات اللمس التي تعرض إعلانات الأفلام أو المخصصة لشراء التذاكر وحظر توزيع الكتيبات الترويجية للأفلام على الجمهور.

كما وجهت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أصحاب دور السينما إجراء كافة العاملين لديهم فحص "كوفيد 19" كشرط رئيس وهام، مع أهمية التزام كافة العاملين والموظفين والجمهور لبس الكمامات والقفازات، كما يحظر توفير بطانيات وأغطية للجمهور وكراسي تدليك في المناطق المجاورة لدور السينما.