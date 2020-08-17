بالفيديو.. بلقيس ترقص احتفالا بعيد ميلاد زوجها

حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وشاركت جمهورها بنشر صور ومقاطع فيديو من هذه المناسبة.



وظهرت المطربة اليمنية بلقيس وهي ترقص برومانسية مع زوجها على وقع أنغام أغنية ”أحبك“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي.





كما نشرت بلقيس عبر حسابها الشخصي بتطبيق "أنستقرام" صورة تجمعها بزوجها، وأمامهما تورتة عيد الميلاد مطبوع عليها صورة أسد وتاج ذهبي.

Advertisements

بلقيس مغنية يمنية، تقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهي ابنة المغني الشهير أحمد فتحي، وتزوجت في 30 ديسمبر 2016، ورزقت بابنها "نركي" في 2018.

ويحتوى الأرشيف الفني للمطربة اليمنية على 3 ألبومات غنائية وهي: "زى من أنا، مجنون ،أراهنكم".

كما قدمت عدد كبير من الأغنيات المصورة أبرزها: "مسألة سهلة، يا هوى، رد قلبي".



