القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - صفوت دسوقي الإثنين 2020/8/17 12:34 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/8/17 12:34 م بتوقيت أبوظبي

تصدّر اسم الفنان السعودي محمد عبده قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال الساعات الماضية. وتسابق عشّاق فنان العرب لاستعادة ذكرياتهم مع أغنياته الرائعة بنشر مقاطع فيديو قديمة من حفلاته، مشيدين بمشواره الحافل بالعطاء ومسيرته الناجحة. ونشر حساب يحمل اسم Forever على "تويتر" مقطعاً من حفل "أضواء المدينة" في حي الزمالك القاهري، في 15 أغسطس/آب عام 1972، والتي أحياها محمد عبده.

Advertisements أما "خالد الشهري" فنشر أغنية "درب المحبة"، وشاركت "دوق" بصور قديمة للفنان محمد عبده في مرحلة الشباب. وطرح محمد عبده مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "أمنيات" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان عبد الرب إدريس وتوزيع وليد فايد. فنان العرب بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبني جسوراً من الود والحب بينه وبين الجمهور من خلال أغنياته الرائعة مثل "الأماكن، مذهلة، رماد المصابيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يتصدر تويتر بفيديوهات نادرة.. "حفل الزمالك" أبرزها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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