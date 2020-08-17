شكرا لقرائتكم خبر عن "حظاظا بظاظا" الاسم المبدئى لفيلم ياسمين عبد العزيز الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل النجمة ياسمين عبد العزيز تحضيرات فيلمها الجديد الذى يكتبه المؤلف خالد جلال ، بعنوان "حظاظا بظاظا" والذى يعد اسما مبدئياً، حيث مازال صناع العمل يبحثون عن مخرج يتولى إخراج الفيلم، حتى يتم ترشيح الأبطال الذين يشاركون ياسمين في العمل، ومن المقرر أن يتم تغيير اسم العمل بعد الانتهاء من كافة تحضيرات وإختيار الأبطال.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.

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أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فهو فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم‪.