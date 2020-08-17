شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للهضبة.. سيلفى لعمرو دياب مع الأطفال فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الميجا ستار عمرو دياب فى صورة جديدة له على طريقة السيلفى مع أطفال فى الساحل الشمالى، حيث يجرى تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التى يصورها على أحد الشواطئ، ومن المقرر أن تشارك النجمة دينا الشربينى فى الكليب.





وتداولت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار الهضبة على موقع "تويتر" قصة الصورة حيث كتبت "بيحكى الطفل اللى لابس كاب ماشى أنا وأصحابى شفنا عمرو دياب مصدقناش قلتلهم تعالوا نتصور، واحد منهم قاللى لا ياعم كنت قارى بوست إنه بيتعصب، قلتله نجرب، روحناله قلناله ممكن صورة، لقيته خد منى الموبايل وبيقولنا أنا الطويل أنا اللى هصور".

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على صعيد آخر، أعلن الهضبة عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، مشيرًا إلى طرحها قريبًا بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالى، وتظهر خلال الأغنية النجمة دينا الشربينى حيث يحملها دياب على البحر أثناء التصوير، وبدت دينا بمظهر جديد حيث ظهرت بشعر طويل ذات خصلات شقراء، بعدما ظهرت الأسبوع الماضى فى الساحل الشمالى برفقة الهضبة بشعر قصير لكن بنفس اللون.

أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكان عمرو دياب كشف عن صورة مع دينا الشربينى، وطاقم عمل الأغنية وبعض الأصدقاء والمقربين، صحبها بتعليق "أماكن السهر.. قريبا"، حيث يستعد خلال أيام لطرح الأغنية، التى انتهى من تسجيلها فى سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته فى موسم الصيف.