شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة تعود للدراما بـ"إسعاف يونس" مع محمد أنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة الشابة سارة سلامة للساحة الفنية، بعد غياب عامين على أقصى تقدير، حيث تشارك في بطولة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، المقرر عرضه على منصة watch it، والذى يتضمن 15 حلقة، حيث بدأ فريق العمل تصوير أولى مشاهد المسلسل أمس بالمشاهد الداخلية، وهو من إخراج معتز التونى، وإنتاج سينرجى .

ويعد المسلسل ثاني الأعمال التي ستعرض على منصة wathc it ، عقب مسلسل "شديد الخطورة" للفنانين أحمد العوضي وريم مصطفى، من إخراج حسام على .

سارة سلامة قدمت آخر أعمالها الدرامية عبر مسلسل "الوصية" عام 2018، مع النجمين أكرم حسنى وريم مصطفى، وشارك في بطولته أحمد حلاوة، خالد كمال، عارفة عب الرسول، محمد جمعة، وأخرون، تأليف أيمن وتار، إخراج خالد الحلفاوى .

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مسلسل "إسعاف يونس" يعد البطولة الأولى المطلقة لنجم مسرح مصر محمد أنور، ويشارك في بطولته محمد على رزق، رحاب عرفه، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون في كل حلقة.

يذكر أن محمد أنور شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "قوت القلوب" مع النجمة ماجدة زكى على قناة الحياة، والمقرر عرض النصف الثانى خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولة العمل سهر الصايغ، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة.