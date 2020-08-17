عمل كمساعد مخرج ولهذا السبب أصيب باكتئاب.. معلومات عن كريم عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يحتفل النجم كريم عبد العزيز، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده، بعد رحلة طويلة مع التمثيل الذي بدأه مبكرا، ويعتبر "كريم" من أهم نجوم الصف الأول.

ونرصد لكم معلومات عن كريم عبد العزيز في التقرير التالي:

- ولد يوم 17 أغسطس عام 1975 في حي العجوزة.

- هو ابن المخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعمه هو المخرج عمر عبد العزيز.

- تخرج من المعهد العالي للسينما، وكانت بدايته الفنية منذ أن كان عمره خمس سنوات، بفيلم "المشبوه" وعمل مع الفنانة سعاد حسني، والفنان عادل إمام.

- اقتحم عالم التمثيل عقب تخرجه من المعهد مع المخرج شريف عرفة بفيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" عام 1999م، وكانت البداية الحقيقية له.

- تألق في السينما وقدم عدة أعمال منها: "واحد من الناس، حرامية في كي جي تو، حرامية في تايلاند، الباشا تلميذ، في محطة مصر، الفيل الأزرق".

- تعاقد على بطولة الجزء الثاني من مسلسل "الإختيار".

- حقق بفيلم "الفيل الأرزق 2" أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية .

- زوجته تدعى هايدي هاني سرور، وتزوجها بعد قصة حب جمعتهما، فوالدها صديقٌ لوالده، ولديه ولد يدعى "علي" وفتاة تدعى "ملك".

- نفى وجود أي خلافات بينه وبين أحمد عز بسبب فيلم "كيرة والجن"، وقال في تصريحات تليفزيونية: "مش عايز أحلف وحياة ربنا أقسم بالله، لا كريم ولا عز، ولا عز ولا كريم، اتكلمنا فى أي تفاصيل ليها علاقة لا بالأسماء ولا الأضواء".

- يعد "كيرة والجن" التعاون الثالث بينه وبين المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وتدور أحداثه وقت الاحتلال الإنجليزي والفيلم مأخوذ عن رواية "1919".

- تعرض مؤخرا لشائعة الإصابة في قدمه اليسرى خلال تصوير فيلم "كيرة والجن".



- كانت آخر أعماله في التليفزيون مسلسل "الزيبق" الذي عرض عام 2017 .

- قال عن علاء ولي الدين في تصريحات تليفزيونية:" علاقتي بعلاء ‏ابتدت ورا الكاميرا، وكانوا بيظهروا أن هنيدي بيتصدر كنجم سينما وعلاء ‏بعده، واتقابلنا في عبود على الحدود، حبيت علاء حب غير طبيعي وهو حبني جدًا، كان علامة حلوة ‏في حياتي، آخر تليفون طلبه علاء كان أنا بعد صلاة العيد وفضلت والدته ‏شايلة التليفون واتفركشنا بعد وفاته".

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- أوضح في تصريحات تليفزيونية أنه عمل مساعد مخرج بفيلم "حلق حوش" من إخراج والده.

- قال في تصريحات تليفزيونية: "فيلم (أبو علي) من أقرب الأفلام إلى قلبي، بعكس فيلم (واحد من الناس) الذي عرض من أجل رسالة وهدف ومعنى، وأحب موسيقى فيلم (أبو علي) التي قدمها الموسيقي عمرو إسماعيل".

-قال: "مررت بحالة اكتئاب استمرت لمدة 4 أو 5 سنوات بعدما تقدمت في السن، والنقلة من سن الثلاثينات للأربعينات من العمر أو ما يطلق عليه مسمى أزمة منتصف العمر، وربما تعبر تلك الحالة عن إغلاق فصل من الحياة وبدء فصل جديد، وراجع بشراهة للتمثيل، بحب التشخيص مش التمثيل"

- قال: "تربيت أنا والسقا وحلمي وعز، على أيدي أساتذة عظماء، سواء داخل الأسرة أو في معهد السينما أو بمواقع التصوير، ونشأنا على أسس ربما يرى فيها الجيل الجديد فذلكة، لكنها ليست كذلك على الإطلاق".

-كشف في تصريحات تليفزيونية: "إحنا جيل خواف، وقولتها قبل كدة لزمايلي، كنا بنعمل فيلم ونستنى الإيرادات، ونستنى الفيلم الجديد، في حين أن دورنا هو التمثيل، وعرض شخصيات ومواضيع ومشاكل وأزمات للجمهور".

-عن السقا.. قال في تصريحات تليفزيونية: "أنا والسقا صحاب من زمان، وأنا وعز أصحاب من قريب، وقد إيه هو نجم كبير ومحترم وبيحب زمايله، ونجم بيحترم الشغلانة، وعلاقتي بأحمد السقا تعود إلى عام 1991، عندما كان السقا في مستهل دراسته بمعهد الفنون المسرحية، وكنت أصغر من السقا بسنة، وداخل معهد السينما بقدم في قسم الإخراج، وأحمد السقا نجم كبير".

- أضاف في تصريحات له: "في فيلم(اضحك الصورة تطلع حلوة) ، كان عندي 22 سنة، ورحت للمخرج شريف عرفة وقلتله بعد ما الأستاذ أحمد زكي يضربني بالقلم، عايز ريأكشن وشي إزاي، ففضل يضحك، والفنان عزت أبو عوف قعد يضحك ورا الكاميرا، وكان ماسك كيس تلج في إيده، من عظمة عين أحمد زكي لما بصيت في عينيه مشفتش إيده وهي بتضربني بالقلم في مشهد بالفيلم، ولقيت نفسي فجأة نايم في الأرض، وبعدها راح حضني، وفهمت بعد المشهد ليه الأستاذ عزت أبوعوف كان بيضحك قبل المشهد".