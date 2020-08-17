محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان أحمد فهيم، عن سبب قبوله المشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" أمام الفنان ماجد المصري.
وقال "فهيم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا أستطيع رفض عمل من بطولة ماجد المصري وإخراج سميح النقاش وفداء الشندويلي وإنتاج سينرجي، فهم سبب قبولي لهذه التجربة، وهم أسماء محترمة وأساتذتنا الكبار، ولا أستطيع رفض عمل به هذه الأسماء، خاصة الفنان ماجد المصري".
وتابع: "ماجد نجم يشرف أي حد يشتغل معاه، وأنا بقدره وبحترمه، وليا الشرف إني أكون شغال معاه في عمل واحد".
وكان أحمد فهيم، قد أوضح في تصريحات سابقة، أنه يجسد بالعمل دور صديق ماجد المصري، الذي يلجأ له في المشاكل والظروف والأزمات التي يتعرض لها
مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهيم لمصراوي: "لا أستطيع رفض عمل من بطولة ماجد المصري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.