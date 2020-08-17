أحمد فهيم لمصراوي: "لا أستطيع رفض عمل من بطولة ماجد المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهيم، عن سبب قبوله المشاركة في مسلسل "الوجه الآخر" أمام الفنان ماجد المصري.

وقال "فهيم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا أستطيع رفض عمل من بطولة ماجد المصري وإخراج سميح النقاش وفداء الشندويلي وإنتاج سينرجي، فهم سبب قبولي لهذه التجربة، وهم أسماء محترمة وأساتذتنا الكبار، ولا أستطيع رفض عمل به هذه الأسماء، خاصة الفنان ماجد المصري".

وتابع: "ماجد نجم يشرف أي حد يشتغل معاه، وأنا بقدره وبحترمه، وليا الشرف إني أكون شغال معاه في عمل واحد".

وكان أحمد فهيم، قد أوضح في تصريحات سابقة، أنه يجسد بالعمل دور صديق ماجد المصري، الذي يلجأ له في المشاكل والظروف والأزمات التي يتعرض لها

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، هبة الأباصيري، محمد علي رزق، حنان سليمان، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل قصة ماجد المصرى، سيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.