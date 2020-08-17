شكرا لقرائتكم خبر عن دور السينما في أبوظبي تستأنف نشاطها وتستقبل الجمهور والان مع التفاصيل

الإثنين 17 أغسطس 2020 بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، وجهت اقتصادية أبوظبي أصحاب دور السينما داخل المراكز التجارية بإعادة استئناف نشاطها واستقبال الجمهور.

وقالت أن هذا شريطة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

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