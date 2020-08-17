أحمد صلاح حسني يكشف سراً عن حياته الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن سر في حياته الشخصية وذلك أثناء استضافته في برنامج “راجل و2 ستات” الذي تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة هيدي كرم على قناة ONE، حيث أكد أنه يبكي كثيرًا ولا يحبس مشاعره باستثناء أحاسيس الغضب فهو يجيد السيطرة عليها.
وأضاف أن الغضب يجعله يخطئ وهو لا يريد ذلك، أما من يكتم مشاعره فهو يمرض، ولهذا لا يخجل من مشاعره، ولا يفرق بالنسبة إليه أي شيء كما أنه لا يعول على الآخرين في التوقعات.
وكشف أيضاً أنه لا يستخدم هاتفه المحمول في الدخول على شبكة الإنترنت، ولكن يستخدمه أكثر في المكالمات والاتصالات، كما أنه لا يدخل من خلاله على السوشيال ميديا كثيرًا، بل إن استخدامه للإنترنت به قليل لا يتعدى استخدام الواتساب فقط.
يذكر ان النجم المصري خاض تجربة البطولة المطلقة من خلال مسلسل “ختم النمر”، والذي شاركته في بطولته الفنانة مريهان حسين، كما قدم في سباق الدراما الرمضاني الماضي مسلسل “الفتوة” والذي شارك في بطولته بجوار النجم ياسر جلال وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً.
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