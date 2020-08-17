شاهدوا كيف كان عابد فهد وزينة يازجي في يوم زفافهما منذ 18 عامًا

متابعة بتجــــــــــــرد: استرجع الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنان السوري عابد فهد التقطت له في يوم زفافه من الإعلامية زينة يازجي. وبدا فيها وهو يرتدي بدلة العرس وتناولت التعليقات التغييرات التي طرأت على شكله حيث اعتبر معظم المتابعين أنها ليست كبيرة.

ولفتت زوجته الأنظار بجمالها حيث أشار الكثيرون إلى أنها تتمتع بملامح أجنبية تماماً. وأظهر البحث أن زينة نشرت الصورة للمرة الاولى في العام 2016 على حسابها على تطبيق “إنستغرام” لمناسبة مرور 14 عاماً على زواجهما. وعلقت حينها: “حدث في مثل هذا اليوم من 14 عاماً، صبية اسمها زينة وشب اسمه عابد، قرروا يمشوا سوا في السراء والضراء، يحميهما الحب ويقودهما الطموح”.

ويذكر أن ابنة الفنان، ليونا” أثارت الاهتمام في وقت سباق، بعدما نشر الفنان صورة التقطت له معها ومع شقيقها تيمي لمناسبة يوم الأب. وركزت الكثير من التعليقات على جمال الشابة حيث رأى معظم المتابعين أنها تشبه والدتها.

ويشار إلى أن أحدث ظهور لعابد على الشاشة كان من خلال مشاركته في مسلسل “الساحر” إلى جانب الفنانين اللبنانيين رودريغ سليمان ورنين مطر فضلاً عن مسلسل “هوس” مع الفنانة هبة طوجي والذي عرض على أحد التطبيقات.