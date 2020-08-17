تأجيل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مؤسسة “فنّ” المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات عن تأجيل النسخة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب حتى أكتوبر من العام المقبل نظراً للظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمة الراهنة.

وتسعى المؤسسة من خلال المهرجان الذي انطلقت أولى دوراته في عام 2013، إلى الارتقاء بذائقة الأطفال والشباب وقيادتهم نحو اكتساب المهارات العلمية والتقنية والتعرّف على آخر ما توصلت له صناعة الأفلام من خلال اطلاعهم على خبرات وتجارب أبرز المخرجين والمؤلفين والممثلين العالميين ودعمهم بأحدث الأعمال السينمائية الموجهة ليكون لديهم القدرة في المستقبل على الارتقاء بهذه الصناعة الإبداعية عربياً.

وأكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة فنّ مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب أن السينما وعلى مر التاريخ استطاعت بما تمتلكه من فنون وإبداعات أن تتجاوز جميع الظروف التي مرت على الإنسانية وساهمت في غرس الأمل والتفاؤل في نفوس الشعوب ودفعتهم نحو تجاوز كل الصعاب والمحن، لافتة إلى أن الفن كان ومازال عاملاً تنموياً مهماً يخدم الارتقاء بحاضر ومستقبل الأجيال.