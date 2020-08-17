أحمد فهمي يحدد موعد “العارف” ويكشف سر “ناشيونال جيوغرافيك”

متابعة بتجــــــــــرد: أكد الفنان المصري أحمد فهمي أن فيلم (العارف) الذي يجمعه مع الفنان أحمد عز، لن يرى النور سينمائياً حتى تعود الناس لحياتها الطبيعية، بعد انحسار جائحة كورونا، وقال فهمي خلال ردوده على أسئلة الجمهور، عبر خاصية (ستوري لايف انستغرام) التي يظهر من خلالها على محبيه لأول مرة: «كان مقرراً أن يعرض الفيلم في موسم أفلام عيد الفطر لكن تم تأجيل عرضه، ولم يكن ممكناً طرحه في موسم أفلام عيد الأضحى، لأن دور السينما تعمل حالياً بربع طاقتها، وكون الفيلم مكلف إنتاجياً، فلا بد من عرضه بشكل طبيعي، بعد عودة الحياة لطبيعتها، وأعتقد أن الفيلم سيعرض مبدئياً في عيد الفطر المقبل». وفيلم (العارف: عودة يونس) من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي، ومن بطولة أحمد عز، وأحمد فهمي، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وتدور حكايته بشكل مشوق وينتمي لفئة الأكشن.

حلم سوسن!

وحول انشغالاته الفنية حالياً، أكد فهمي أنه بدأ مع الفنانة روبي استكمال تصوير مشاهد فيلمهم المقبل الذي يحمل عنواناً مبدئياً (السقوط في حلم سوسن)، وأوضح: «لم نستقر بعد على اسم الفيلم، الذي يجمعني بالفنانة روبي والفنانين عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور، والفيلم من اخراج أحمد الجندي، وشاركني الكتابة ايمن وتار واحمد الجندي». وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي فاتنازي، ويظهر فهمي في دور شاب مستهتر، وغير مسؤول يريد الزواج من فتاة لتحقيق غرض ما، ويبدأ في مغامراته بين الأزمنة المختلفة التي يعود لها، ومنها العصر الفرعوني، فيما تلعب روبي دور زوجته التي تعاني من استهتاره، فيما يجسد الفنان عمرو عبدالجليل دور والده الذي يمتلك مصنعاً، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمي وهو الذي يدير مصنع والده، وتحدث المفارقات الكوميدية بسبب سعي أحمد فهمي لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

دراما رمضان

كما أعلن فهمي، أنه وقع مع شركة سينرجي للإنتاج الفني، على تقديم عمل سيعرض مبدئياً في رمضان 2021، ويشرح: «الفكرة هي تقديم مسلسل كوميدي في رمضان المقبل، لكن الأمر يعتمد على توفر سيناريو قوي ومحبوك، وأن أكون أيضاً قد انتهيت من تصوير فيلمي مع روبي، وإن فات الوقت، سيكون موعد العرض المسلسل في رمضان 2022».

هنا الزاهد

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وحظيت الفنانة هنا الزاهد، زوجة احمد فهمي، بالكثير من أسئلة واستفسارات الجمهور، فأكد فهمي أن هنا هي أكثر شخص يسبب له العصبية، وأنه يتمنى أن يتوقف عن تدليلها وتلبية جميع مطالبها، وأنه لا يحب بها عادة (الزن)، فلا تتوقف حتى يستجيب لها، وكشف أنها لا تجيد الطبخ، وأنها شاطرة بإعداد شطائر الجبنة فقط.

ناشيونال جيوغرافيك

وكشف فهمي أنه أوقف دراسة الهندسة بعد ثلاثة سنوات، لكنه كان يكرهها، فقرر التحول إلى المهنة التي يحب وهي التمثيل والكتابة، واستدرك قائلاً: «لو لم أكن ممثلاً، كنت قد أصبحت مصوراً في قناة ناشيونال جيوغرافيك، كوني أحب مراقبة الحيوانات وتصويرها، وهي هواية قد تتفوق عندي على الفن».

فهمي مؤلفاً

ورداً عن عدم تعامله مع الفنانين أحمد حلمي ومحمد سعد ومحمد هنيدي فنياً، بين فهمي: «لي الشرف أن أقدم أعمالاً فنية مع هؤلاء النجوم، وأنا مستعد لذلك، لكنني تعاملت كمؤلف، مع حلمي في فيلم (كده رضا) ومع سعد في فيلم (بوسكاتش)، ولا مانع لدي من التعامل مجدداً كممثل ومؤلف»، وفي رده على سؤال إن كان يجد نفسه ممثلاً أو مؤلفاً أكثر، أجاب: «أنا في الموضوعين زي بعض، لكني بلاقي حالي في الكتابة أكثر».