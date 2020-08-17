ما الذي تحضره نيللي كريم مع آسر ياسين؟

متابعة بتجـــــــــــرد: ألمحت النجمة المصرية نيللي كريم عبر حسابها في إنستغرام إلى احتمالية عمل جزء ثان من مسلسل “بـ100 وش” الذي عرض جزئه الأول في ماراثون الدراما الرمضاني الماضي.

نشرت نيللي مجموعة صور ظهرت فيها برفقة النجم المصري آسر ياسني الذي شاركها بطولة المسلسل وهما يستمتعان بإجازتهما الصيفية على البحر وعلقت قائلة: “اشتقنا لكم جميعاً.. شكراً على كل الحب والدعم، نحن سعيدان لأنكم أحببتم المسلسل التلفزيوني.. متشوقان للعمل على الجزء الثاني منه… قريباً”.

وتألقت نيللي كريم من خلال المسلسل الدرامي “بـ100 وش” بنجاح لافت وهي تؤدي شخصية “سكر”، حيث انتقلت بشكل مدهش من تجسيد الأدوار التراجيدية التي عهدها الجمهور إلى الكوميدية الهادفة، وقد استطاعت أن تحقق كيمياء خاصة بينها وبين الممثل آسر ياسين الذي شاركها بطولة العمل.

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في المسلسل الذي شد الجمهور إليه منذ الحلقة الأولى، والذي جاء ضمن سيرورة اجتماعية، تعيش نيللي في حي شعبي وسط القاهرة، وتلعب من خلال عملها في صالون تجميل، لعبة التخفي والظهور بوجوه مختلفة لدرجة يشكل فيها الوجه مفتاح العمل في تقلباته ورصده لحكاية النصب والاحتيال، إلى جانب آسر ياسين “عمر” الشاب الذي يقيم مع أمه في حي الزمالك، وقد استطاعا أن يكونا عصابة لسرقة الأغنياء.

المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، اللذين أبدعا في سيناريو العمل وقصص عمليات النصب والاحتيال وكأنها تستند إلى قصص جنائية حقيقية بقالب كوميدي مدهش وروح ساخرة، تعكس ضياع الشباب وبحثهم عن حلول، وتقترب من مشاكلهم وتتقصى همومهم، وضياعهم وحالات الإحباط التي يعيشونها.

العمل من إخراج كاملة أبو ذكري التي استطاعت برؤيتها الإخراجية جعل الممثلين يقتربون من روح الشباب ومشاكلهم بأدائهم العالي بصورة رشيقة خفيفة وبحيوية مدهشة، من خلال حكاية تناقش حلم الشبان والشابات الحالمين بالمال والغنى السريع، حتى ولو بطرق النصب والاحتيال التي تنسجم مع بروفايل كل شخصية.