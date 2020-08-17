ميغان ماركل ستعود للتمثيل.. ظهورها الأول يقدر بـ50 مليون دولار!

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن دوقة ساسكس ميغان ماركل تخطط للعودة إلى الشاشة الكبيرة، بحسب منتجي الأفلام في هوليوود الذين زعموا أن الممثلة السابقة قد تكسب أكثر من 50 مليون دولار مقابل ظهورها الأول.

وستكون عودة ميغان إلى التمثيل من أكثر مصادر الدخل المربحة للزوجين اللذين حصلا على قرض بقيمة 7.25 مليون جنيه إسترليني لشراء منزلهما الجديد في منطقة سانتا باربرا الذي يقع بالقرب من هوليوود.

وقال المخرج الهوليوودي بول فيج، الذي قدم العديد من الأفلام ومنها (The Heat، Spy، Ghostbusters) إن منتجي الأفلام يتدافعون الآن للعمل مع الدوقة البالغة من العمر 39 عاماً.

وكشف بول فيج إنه يتمنى العمل مع ميغان وقال: “أعتقد أنها رائعة أود أن أعمل في فيلم معها.. أنا من أشد معجبيها.”

وقال البروفيسور جوناثان شاليت رئيس مجلس إدارة InterTalent: ” أعتقد أنها تمتلك قاعدة جماهيرية لا يستهان بها في أميركا وجميع دول العالم، ومهما كان الدور الذي ستقدمه فإن الجميع سيرغب بمشاهدته.

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وحول الأجر المتوقع أن تتقاضاه في أول فيلم لها قال: “نحن نتحدث عن مبلغ يقدر بـ 50 مليون دولار أي ما يعادل [38 مليون جنيه إسترليني] سيكون الناس مفتونين بعودتها إلى الشاشة”.

وأضاف: “إذا عادت إلى مسلسل Suits فسيصبح حينها من أكبر المسلسلات التلفزيونية في العالم، النجم يحصل على أجره مقابل الإيرادات التي يحققها في شباك التذاكر… لا يتعلق الأمر بجودة التمثيل”.

ويعتقد البروفيسور شاليت أنه سيتعين على ميغان اختيار النجم الذي سيشاركها البطولة بذكاء لتكون عودتها ناجحة وأوضح قائلاً: “إذا وافق ويل سميث أو توم هانكس على مشاركتها البطولة فهذا سيمنحها النزاهة والمصداقية أمام الجمهور”.

وكانت ميغان قد قالت في مقابلة افتراضية قبل أيام إنه “من الجيد أن تعود للوطن”، وهاجمت الصحافة ووصفتها بـ”الشائنة” مشيرة إلى أنها والأمير هاري يعتقدان أن العديد من وسائل الإعلام تركز على التفاصيل الشريرة والسيئة.