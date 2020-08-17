جو جوناس يطلب هدية غريبة من جمهوره

متابعة بتجـــــــــــرد: يبدو أن النجم جو جوناس كان يعيش في مزاج احتفالي عال يوم أمس السبت إذ طلب من معجبيه عبر تويتر أن يقدموا له الهدية الوحيدة التي يتمناها هذا العام.

واحتفل المغني الأميركي ببلوغه سن 31 عاماً، وكان من الواضح أنه يشعر بإيجابية حيث تفاعل مع المعجبين الذين قدموا له التهاني والأمنيات لعامه الجديد.

جوناس، الذي استقبل طفلته الأولى (ويلا) الشهر الماضي من زوجته الممثلة البريطانية صوفي تيرنر، طالب جميع معجبيه الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة لعام 2020 بحلول 3 نوفمبر.

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وكتب عبر تويتر قائلاً: “أشعر بالحب اليوم، إذا كنتم تريدون تقديم هدية لي هذا العام فما عليكم سوى التصويت في الانتخابات”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في 3 نوفمبر المقبل.

وتزوج جوناس وصوفي في لاس فيغاس في مايو 2019، ثم تبادلا عهود الزواج في احتفالية ثانية يونيو من العام نفسه.