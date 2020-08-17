لطفي لبيب: أحمد عز أبكاني في “علاء الدين”

متابعة بتجــــــــــــرد: أبدى الفنان المصري لطفي لبيب سعادة بالغة إزاء استقبال الجمهور له وقت حضوره مسرحية “علاء الدين”، التي عرضت أمس الأول على مسرح “كايرو شو” بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال لبيب في تصريحات صحفية له إنه لم يتمالك دموعه بعد كلمات الفنان أحمد عز عنه عقب انتهاء العرض، والتي حملت تقديراً لشخصه ومسيرته الفنية، حيث وصفه عز بالأخ والصديق العزيز الذي سعد بالعمل معه في فيلم “365 يوم سعادة”.
وثمّن الفنان مسرحية “علاء الدين” والتقنيات المستخدمة فيها، حيث إنه لم يرَ مثلها في حياته قط، على حد قوله.
ويشارك في بطولة “علاء الدين” تارا عماد، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، محمد ثروت، وكريم عفيفي، من إخراج مجدي الهواري.
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