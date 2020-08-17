تامر حسني وبسمة بوسيل.. عيد ميلاد على طريقة خاصة

نشرت بسمة بوسيل زوجة المغني المصري تامر حسني صورة تجمعهما عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، احتفالا بعيد ميلاده، وأرفقتها بتعليق "كل سنة وأنت حبيبي".

وارتدى الثنائي في الصورة "تي شيرت" مطبوع عليه صورة تامر حسني، لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين حرصوا على تهنئة حسني بعيد ميلاده والثناء على طريقة الاحتفال.

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وكان تامر حسني وجه الشكر لجمهوره الحريص على الاحتفال بهذه المناسبة عبر "أنستقرام" قائلاً إنه عادة لا يحتفل بعيد ميلاده "لكن ربنا رزقه بجمهور زي أهله"، وطلب منهم الدعاء لأبنائه "تالية وأمايا وآدم".

النجم تامر حسني من مواليد 16 أغسطس/آب 1977، وبدأ مسيرته الفنية عام 2002 بطرح ألبوم مشترك مع الفنانة شيرين، وقدم عبر شاشة السينما مجموعة من الأفلام الناجحة منها "عمر وسلمي، الفلوس، البدلة، كابتن هيما".



