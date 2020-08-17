يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة العراقية شهد الياسين أن سبب إختفائها لشهور عن مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، هو أنها حامل في شهرها الخامس.
وجاء ذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها قالت فيه أنها في الفترة الأخيرة كثيراً ما كانت تقول إنها تعاني من زيادة الوزن، كما أن اختفاءها عن مواقع التواصل عدة شهور دفع البعض للسؤال عنها.
وأضافت الممثلة الشابة أنه حان الوقت ليعرفوا أنها حامل في شهرها الخامس، واستعرضت بطنها المنتفخ مشيرة إلى أن بطنها مازال صغيراً لتطلب من محبيها الدعاء لها أن يتم حملها على خير وترزق بمولود سليم.
وكانت الياسين قد احتفلت بزواجها في شهر يونيو 2019 في حفل فخم حضرته نجمات الخليج، وحرصن بدورهن على بث لقطات من الحفل لمحبيهن عبر حساباتهن على سناب شات، لنقل الأجواء لحظة بلحظة.
وشهد الياسين التي تقول عن نفسها إنها "بنت الكويت"، ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس/آب عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي "حكايات كويتية".
كانت هذه تفاصيل خبر الممثلة العراقية شهد الياسين تعلن حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.