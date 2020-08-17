الممثلة العراقية شهد الياسين تعلن حملها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة العراقية شهد الياسين أن سبب إختفائها لشهور عن مواقع التواصل الإجتماعي في الفترة الأخيرة، هو أنها حامل في شهرها الخامس.

وجاء ذلك من خلال فيديو نشرته عبر حسابها قالت فيه أنها في الفترة الأخيرة كثيراً ما كانت تقول إنها تعاني من زيادة الوزن، كما أن اختفاءها عن مواقع التواصل عدة شهور دفع البعض للسؤال عنها.

وأضافت الممثلة الشابة أنه حان الوقت ليعرفوا أنها حامل في شهرها الخامس، واستعرضت بطنها المنتفخ مشيرة إلى أن بطنها مازال صغيراً لتطلب من محبيها الدعاء لها أن يتم حملها على خير وترزق بمولود سليم.

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وكانت الياسين قد احتفلت بزواجها في شهر يونيو 2019 في حفل فخم حضرته نجمات الخليج، وحرصن بدورهن على بث لقطات من الحفل لمحبيهن عبر حساباتهن على سناب شات، لنقل الأجواء لحظة بلحظة.

وشهد الياسين التي تقول عن نفسها إنها "بنت الكويت"، ممثلة كويتية من أصول عراقية من مواليد 28 أغسطس/آب عام 1983، وقد بدأت حياتها الفنية أواخر التسعينيات، وكان ذلك من خلال دورها في المسلسل الاجتماعي "حكايات كويتية".