لويس هاميلتون يفوز في سباق إسبانيا

متابعة بتجــــــــــرد: فاز السائق البريطاني لويس هاميلتون في سباق جائزة إسبانيا الكبرى في بطولة العالم للفورمولا 1 للعام الرابع على التوالي اليوم ليصعد على منصة التتويج للمرة 156 في مسيرته وينفرد بالرقم القياسي كما مدد صدارته للترتيب العام إلى 37 نقطة.

وكان الفوز من مركز أول المنطلقين رقم الـ88 لسائق مرسيدس في مسيرته ليصبح على بعد ثلاثة انتصارات من رقم مايكل شوماخر القياسي البالغ 91 فوزاً.

واحتل ماكس فرستابن سائق ريد بل أقرب منافسي هاميلتون على اللقب المركز الثاني في حلبة قطالونيا ببرشلونة فيما جاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس ثالثاً وحصد نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة في السباق.