بلقيس فتحي تحتفل بعيد ميلاد زوجها على طريقتها الخاصة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، مشاركة جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي بلقطات مصورة من المناسبة.
وأطلت بلقيس خلال رقصها مع زوجها برومنسية على وقع انغام أغنية “أحبك” للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما قبلت المطربة الشابة زوجها في فيديو آخر.
يذكر أن مراسم زفاف بلقيس تمّت في فندق “أرماني” داخل برج خليفة، في 30 كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016.
وأطلت العروس بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورُصّع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي.
ورُزق سلطان وبلقيس بابنهما الأول تركي في 12 ايار (مايو) 2018.
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