مشهد لـ أمل عرفة في “شارع شيكاغو” يثير الجدل والمخرج يرفض الاعتذار

متابعة بتجـــــــــــرد: منذ نشر البوستر الخاص به يحدث مسلسل “شارع شيكاغو” ضجة في أوساط المتابعين. وبعدما اعتبر بعض هؤلاء الصورة الدعائية للعمل جريئة، تحولت الأنظار بعد عرض عدد من حلقاته إلى مضمونه حيث أشار بعض المشاهدين من خلال التعليقات على مواقع التواصل إلى أنها تتخطى الحدود بحسب وصفهم.

وتناول هؤلاء مؤخراً مشهداً جمع الفنانة أمل عرفة التي تجسد شخصية سماهر والفنان مصطفى المصطفى بدور كرومو وبدا الأخير فيه وهو يقبل قدمها.

وفي مواجهة الانتقادات رد المخرج محمد عبد العزيز في لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج ET بالعربي. وقال إنه يتم عرض المسلسل على قناة مشفرة وإنه يمكن الأهل عدم متابعتها في حال كانوا يحرصون على عدم تأثر أولادهم بما يعرض عليها. وأضاف أن القناة تعرض برامج أخرى تتضمن العنف والجريمة.

وعن انتقاد القبل قال إنه لا وجود في العمل لقبل حقيقية وأضاف أنه يتم الهجوم على “شارع شيكاغو” بسبب تضمنه بعض الشتائم رغم أن الشتيمة تنتشر في مجتمعنا الذي وصفه بالمتناقض والازدواجي.

وتابع أنه لن يقدم أي اعتذار لأن المسلسل يتماشى مع الواقع وانه قد يعتذر فقط في حال وجود بعض الهفوات. ويذكر أن الأحداث تدور في حقبة تمتد من الستينات حتى العام 2009 وتتناول عدداً من القصص الاجتماعية.