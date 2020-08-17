خبير الشعر أحمد سليمان يعود إلى المغرب بعد نجاته من انفجار بيروت

متابعة بتجــــــــــرد: غادر خبير الشعر العالمي أحمد سليمان لبنان ،عائداً إلى المغرب بعد زيارة دامت اسابيع للبنان.
من ناحية أخرى، شارك خبير الشعر العالمي “أحمد سليمان” متابعيه بمقاطع فيديو للانفجار الذي هز بيروت يوم الثلاثاء ،وطمأنهم مؤكداً أنه نجا من الموت بأعجوبة، حيث كان على مقربة من موقع الانفجار قبل وقت قصير من اندلاعه.
وقال سليمان في أول تعليق له بعد النجاة من الانفجار، عبر “الانستغرام”: “برداً وسلاماً بيروت ! بيروت في قلوبنا ،بيروت لا تتألمي.
نذكرُ أنَّ خبير الشعر العالمي أحمد سليمان تواجد في بيروت من أجل التصوير والاستعداد لأطلاق منتج جديد من مجموعة As Hair Care.
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