بلقيس تحتفل بعيد ميلاد زوجها… شاهدوا قالب الحلوى اللافت

عبر حسابها على انستغرام، نشرت النجمة بلقيس فتحي صورة جمعتها مع زوجها سلطان بن عبداللطيف وذلك خلال احتفالها بعيده.

وظهرت بلقيس الى جانب زوجها وهما يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة، وعلقت على الصورة بالقول: “عيد ميلاد سعيد يا ملكي”.

وكان لافتاً قالب الحلوى الذي أتى على شكل برج الأسد، وقد تفاعل المتابعين مع الصورة المليئة بالحب والرومنسية، وحصدت الآلاف ما بين تعليق واعجاب.

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نذكر ان بلقيس وزوجها رزقا في ايار/مايو 2018 بمولودهما الاول “تركي”.

آخر أعمال النجمة بلقيس أغنية “الحياة حلوة” أو La vie is good بالتعاون مع DJ يوسف وهي من كلمات يونس آدم، الحان محمد الرفاعي، توزيع دي جي يوسف، الكليب من إخراج حسن الكورفتي.

الأغنية مليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة ومبهجة تضمنت تجدداً بالفكرة والمضمون والكليب، حيث أخذت بلقيس الجمهور برحلة حول العالم وهذا ليس بجديد على النجمة الاماراتية التي تسعى في كل عمل أن تقدم رسالة ثقافية هادفة تصل الى أكبر شريحة من الجمهور العربي. وقد حقق الكليب أكثر من 2.4 ملايين مشاهدة خلال أسبوعين.