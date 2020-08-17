شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمد الحلو وفرقته حفل غنائى على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة المقبلة ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف، والذى سيقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه المميزة التى تنال إعجاب جمهوره منها "عظيمة يامصر" وغيرها، وعدد من أغانى تترات المسلسلات الذى قدمها خلال مشواره الفني .

وتطبق مسارح الأوبرا كافة الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ووزارة الثقافة بوضع بوابات التعقيم الذاتى بعد قياس درجة الحرارة، والزام المواطنين بارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين بوضع ‏الكحول، وحرصت أيضا على خلق مسافات التباعد بين الحضور، وتطهير وتعقيم المسارح قبل وبعد العروض والإلتزام، وتوزيع ‏مطبوعات إرشادية توعوية على الجمهور أثناء دخولهم الحفل‎.‎

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‎يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم الفنان ‏الكبير محمد منير والموسيقار الكبير عمر خيرت والمطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل. والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد‎، وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.‏