"عشرة عمر غالية" محمد رحيم يهنئ تامر حسني بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الملحن والموزع محمد رحيم على تهنئة الفنان تامر حسني بعيد ميلاده، الذي يوافق 16 أغسطس.

ونشر رحيم صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام، وعلق: " كل سنة وإنت طيب يا أغلى حبيب وأخ وصديق وعشره عمر غالية، ربنا يسعد أيامك يا أبو آدم ويخليلك ولادك ويحققلك كل أحلامك ويبارك في أيامك عيد ميلاد سعيد".

يذكر أن تامر حسني انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا"، الذي يشاركه في بطولته حلا شيحا وماجد الكدواني.