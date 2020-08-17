دينا فؤاد بصحبة صديقاتها: "يوم من أحلى أيام حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة دينا فؤاد، على متن أحد المراكب النيلية بصحبة صديقاتها.

ونشرت "دينا" صورا لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وعلقت: "يوم من أحلى أيام حياتي مع أجدع ناس وأحلى لمة".

يذكر أن دينا فؤاد تعاقدت مؤخرا على المشاركة ببطولة مسلسل "جمال الحريم" مع الفنانة اللبنانية نور، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.

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