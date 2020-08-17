- 1/2
- 2/2
عنصر من الشرطة الفرنسية
تتوالى تداعيات فيروس كورونا والذي تسبب بحادثة طعن في فرنسا بسبب كمامة .
وطعن رجل في الثالثة والأربعين حارسا منعه من دخول حانة في مدينة بريست غربي فرنسا لأنه لم يكن يضع كمامة، مسببا له إصابة بالغة في العين.
ووقعت الحادثة مساء الجمعة قرابة منتصف الليل في وسط المدينة، بحسب ما أبلغت مفوضية الشرطة في بريست وكالة فرانس برس.
وبعد منعه من دخول المكان، عاد الزبون بعد نصف ساعة حاملا سكينا ووجه طعنتين للحارس إحداهما في العين، ما أدى إلى سقوطه أرضا. وتدخل زبائن الحانة عندها لنجدة الحارس.
وقد خضع الحارس لعملية جراحية إثر تعرضه لإصابة بالغة في العين، غير أن حياته ليست في خطر.
ولفتت شرطة مدينة بريست إلى أن “المعتدي الذي كان مخمورا ويعاني حالة فصام مثبتة في الشخصية، أوقف رهن التحقيق”، مشيرة إلى أنه “من الأشخاص المعروفين” لدى أجهزة الشرطة.
وشهدت فرنسا في الأسابيع الماضية هجمات عدة استهدفت أشخاصا طلبوا من آخرين وضع الكمامة في أماكن تفرض السلطات على روادها التزام هذا التدابير الوقائي ضد كوفيد-19.
ومطلع يوليو، تعرض سائق حافلة لهجوم عنيف من أربعة رجال صعدوا الى المركبة بعدما طلب منهم وضع الكمامة، ما أدى إلى وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر حادثة طعن في مدينة فرنسية بسبب “كمامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.