شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة تجمع المطرب أحمد بتشان والشاعر أيمن بهجت قمر ووليد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب احمد بتشان لطرح أغنية جديدة من ألبوم بعنوان"على بابا"، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة علي موقع يوتيوب.من ناحية أخرى طرح بتشان مؤخرا أغنيته الجديدة "سقفة كبيرة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وهي رابع أغانى "بتشان" من ألبومه الجديد.

وحقق أحمد بتشان نجاح بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

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وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس. أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد بتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة، مثل: "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر"، وكل منها حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب"