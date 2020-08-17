نسرين طافش تزيد حرارة الصيف بـ«لوك» جرئ أمام المسبح.. صور

رنا صلاح الدين - خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير صيفية جديدة، اطلّت فيها بـ«لوك» جرئ، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

نسرين ظهرت في صور جديدة التقطها المصور علي الكردي أمام حمام سباحة بـ«لوك» كاجول جرئ، بدت فيها مرتدية بنطلون جينز، ونسقت معه «توب» قصير جداً، مكشوف الكتفين، وهي الطّلة التي كشفت أكثر ما أخفت، وقد اسدلت نسرين شعرها البني على كتفيها بشكل ضاعفها جاذبية وأنوثة.

من ناحية أخرى، بدأت نسرين طافش تصوير مسلسل جديد بعنوان «الوجه الآخر» قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي، وتشارك نسرين في بطولته أمام ماجد المصرى، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني.

يُذكر أن مسلسل «ختم النمر» كان آخر أعمال نسرين المعروضة على الشاشة، وقد شاركت في بطولته أمام أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تامر شلتوت، وفاء سالم، حنان سليمان، وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، وعُرض عبر شاشة ON E الفضائية المصرية.