نجلاء بدر تحصل على «لوك» جديد.. ما رأيك فيه؟

رنا صلاح الدين - قررت الفنانة المصرية نجلاء بدر تغيير شكلها بالتزامن مع الموسم الصيفي، وحرصت على استعراض طلّتها الجديدة من داخل أحد صالونات تصفيف الشعر بالقاهرة.

نجلاء حصلت على لون وقصة شعر مختلفة، وقد نشرت النجمة المصرية صورة ومقطع فيديو، استعرضت بهما إطلالتها الجديدة، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب أغلب فانز واصدقاء الفنانة، مؤكدين في تعليقاتهم أنها بدت أكثر جاذبية وأنوثة وحيوية به.

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يُذكر أن نجلاء بدر تألقت في رمضان الماضي بمسلسل «الفتوة» الذي شاركت في بطولته أمام ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، إنعام سالوسة، أحمد خليل، رياض الخولي، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، بالإضافة لمسلسل «البرنس» الذي شاركت في بطولته محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، نور اللبنانية، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

من ناحية أخرى، تشارك نجلاء بدر في بطولة فيلم جديد بعنوان «سوء الرجالة» للمخرجة نيفين شلبي، وذلك أمام باسم سمرة، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد، انتصار، وغيرهم، والعمل إنتاج شريف مندورن وسيناريو ووحوار نيفين شلبي ودينا السقا.