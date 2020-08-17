رنا صلاح الدين - اعربت الفنانة المصرية ندى بسيوني عن سعادتها وفخرها بابنتها الوحيدة «مايا»، بعد أن افتتحت الأخيرة معرضاً تشكيلياً للوحاتها الفنية.
ندى نشرت صوراً تجمعها بابنتها من داخل المعرض، معلقة عليها: «كم انا فخوره بلوحاتكً ومعرضك يا مايا ابنتي الوحيده والتي وهبتها عمري وتحملت مسؤليتها وحدي في الحياه منذ ميلادها وكنت ايضا لا ازال في مرحله الدراسه، والنتيجه فتاه رائعه تخرجت من الجامعه الامريكيه بامتياز مع مرتبه الشرف واليوم تعرض لوحاتها في المعارض المصريه والعالميه ..تعبي مرحش في الارض، جميل انا تري ما بنيته وحدك في الحياه ينير لك الدنيا».
اللافت أن تهنئة ندى لابنتها بمعرضها التشكيلي جاءت بعد أيام قليلة على وفاة زوجها السابق، ووالد ابنتها، الفنان المصري سناء شافع، وهو ما عرضها لبعض الانتقادات.
يذكر أن الفنانة ندى بسيوني قد تزوجت مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع، وأنجبت منه ابنتها "مايا" وذلك قبل انفصالهما، أما المرة الثانية فكانت من المخرج السينمائي شريف يحيى ولم تنجب منه أبناء لأن الزيجة لم تستمر طويلاً بسبب وفاته.
من ناحية أخرى، شاركت ندى بسيوني في مارثون دراما رمضان الماضي بمسلسل «لما كنا صغيرين» أمام محمود حميدة، ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حجازي، كريم قاسم، نسرين أمين، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر ندى بسيوني بعد افتتاح معرض ابنتها التشكيلي: تعبي مرحش في الأرض.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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