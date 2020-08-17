درة في جلسة تصوير على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - يبدو أن درة استغلت فترة توقف نشاطها الفني في الخضوع لعدة جلسات تصوير صيفية مبهرة، وحرصت على مشاركة متابعيها بلقطات منها.

درة ظهرت في جلسة تصوير مميزة على شاطئ البحر، تضرب الأمواج بطلّة لافتة، ارتدت فيها فستان مشقوق لأعلى الفخذ، متزينة بماكياج قوي، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة بسبطة، وهو الـ«لوك» الذي أثار اعجاب الكثيرين من أصدقائها ومتابعيها.

الطلّة الثانية، كانت أكثر عفوية وجاذبية لدرة التي اختارت أن تهنئ بها المرأة التونسية بمناسبة عيد المرأة التونسية، وفيها ظهرت بـ«جيب» بيضاء قصيرة، ونسقت معها «توب» طويل بألوان مبهجة، مسدلة شعرها بشكل عفوي، وقد ارفقت الصور بتعليق كتبت فيه: «كل عام وأنتِ جميلة وصامدة,. عيد المرأة التونسية».

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أما أحدث جلسة تصوير خضعت لها درة، ونشرت صوراً منها، فظهرت فيها بـ«jumpsuit» بيضاء شديدة الأناقة، ذو كتب واحد، وقد أبرزت جمال خصرها بحزام براق.

يُذكر أن آخر أعمال درة السينمائية كان فيلم «يوم وليلة»، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكري، من بطولة خالد النبوى وأحمد الفيشاوى وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، في الوقت الذي تجهز فيه لتصوير فيلمها الجديد «الكاهن» الذي تشارك في بطولته أمام هاني سلامة ومحمد ممدوح، وغيرهما، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، بالإضافة للفيلم التونسي «النافورة» للمخرجة سلمى بكار، وتشارك في بطولته أمام ريم الرياحي، ومهذب الرميلي.

وعلى جانب الدراما، كان مسلسل «بلا دليل» آخر ما عُرض لها على قناة cbc من 45 حلقة وشارك في بطولته خالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي ونيقولا معوض وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي.