هكذا احتفلت بلقيس بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفلت الفنانة اليمنية بلقيس بعيد ميلاد زوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، وحرصت على مشاركة متابعيها ومحبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجواء احتفالها.

بلقيس نشرت صورة تجمعها بزوجها أمام قالب كيك مميز، تضمن جملة: «عيد ميلاد سعيد ملكي»، وكان لافتاً تزيينه بتاج، وصورة لأسد، كما شاركت الفنانة الشابة محبيها بمقاطع فيديو من أجواء عيد الميلاد، أبرزها لرقصة رومانسية تجمعها بزوجها على أغنية «أحبك» للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

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يُذكر أن بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018.

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس فيديو كليب جديد لأغنية باللهجة المغربية بعنوان «الحياة حلوة»، وقد تعاونت فيها مع الـ« دي جي» المغربي يوسف، والأغنية من كلمات محمد الرفاعي، والكليب من إخراج حسن الكرفطي، وهي ثاني أغنية مغربية تطرحها الفنانة اليمنية بعد أغنية «تعالى تشوف»، من كلمات سمير المجاري، ألحان مروان أصيل، توزيع محمد رشيد علي، إخراج عبدالرفيع عبديوي، وقد استعانت الفنانة الشابة بفريق من هوليود لتصوير الكليب في مراكش بشكل مبهر.