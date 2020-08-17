بلقيس فتحي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

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"الخليج 365" من بيروت: حرصت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، حيث شاركت جمهورها بلقطات مصورة من الحفل.

وقدمت بلقيس رقصة مع زوجها برومانسية على وقع أنغام أغنية ”أحبك“ للفنان الإماراتي حسين الجسمي، كما قبلت المطربة الشابة زوجها في فيديو آخر.

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على الجانب الآخر، نشرت ”بلقيس“، عبر حسابها الرسمي على الانستغرام، صورة برفقة زوجها، عقب الاحتفال وأمامهما كعكة عيد الميلاد، تحمل صورة أسد وتاج ذهبي.

يذكر أن المغنية الشابة تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة، في 30 ديسمبر من عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورُصّع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت ابنهما الأول تركي في 12 مايو 2018.

وبلقيس مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي.