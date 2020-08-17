شكرا لقرائتكم خبر عن دوللي شاهين تحضر أغنيتين للأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لتحضير 4 أغنيات سنجل جديدة، حيث تقدم أغنيتين للأطفال الفترة المقبلة، ثم تقدم أغنيتين متنوعتين بين الدراما والرومانسى، ومن المقرر أن يتم طرحها علي فترة متباعدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من ناحية أخرى تغنى دوللى شاهين أغنية جديدة بعنوان "الحاجة دعيالك" في أحداث فيلمها الجديد "عيد جواز" والذى تم الانتهاء منه منذ فترة وفى انتظار تحديد موعد طرحه في دور العرض السينمائية، والأغنية كلمات شفيق كارم وألحان تومى، وتوزيع أشرف البرنس.

من كلمات الأغنية وتقول: "اختيارك ليا اثبت..ان فيه عندك نظر..ربنا فعلا بعتلك اللى اجمل م القمر..اصل انا محبوبه خلقه..زى قلبي مش هتلقى..جايه جوه الدنيا سرقه..وسط ملايين البشر".

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وكان آخر أعمال دوللى شاهين على مستوى الأغانى أغنية "يا حبيبتى يا أمى" التى طرحتها فى عيد الأم من العام الماضى، بينما كان آخر ألبوماتها بعنوان "سندريلا" قبل عامين وتضمن 10 أغنيات هى "سندريلا"، "دوللى"، "بنت شرقية"، "حلوة عربية"، "حبيبى غير"، "سنة سعيدة"، "نظراته"، "لو ع الفراق"، "حالة خاصة"، "بابا".

فيلم "عيد جواز" تأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، وبطولة دوللي شاهين، إيهاب فهمي، حسام فارس، أميرة نايف، محمد سليمان