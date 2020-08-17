صور| نهال نبيل عفوية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة نهال نبيل صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها. وظهرت نهال في الصور عفوية، ولوك جديد تظهر به بعد تعافيها من فيروس كورونا. نهال كانت قد أخرجت كليب "شامخ" للفنانة أصالة، و أصدرت ألبومًا غنائيًا بعنوان“مفاجأة، ضم 10 أغاني، منها كان واحشني، التي صورت في باريس، وكانت من إخراجها وألحانها، ومن كلمات تامر حسين، وتوزيع شقيقها خالد نبيل.

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