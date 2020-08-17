صور| ناهد السباعي على البحر في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "السباعي" في الصور من أمام البحر، وهي تستمتع بعطلتها الصيفية. وشاركت الفنانة ناهد السباعي، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "النهاية"، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد وفيق، ومن إخراج ياسر سامي.

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