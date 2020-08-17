محمود الخيامي عن شيرين: "صوت بيداوي العلل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر : حرص الملحن محمود الخيامي، على توجيه رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب. وكتب "الخيامي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الصوت اللي بيداوي العلل وينقلك خارج الكوكب ما شاء الله تبارك الله..

الست شيرين عبد الوهاب رئيسة مصلحة السلطنة". يذكر أن شيرين عبد الوهاب، كانت قد كتبت تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: "خيامي.. إنت فعلاً أخ.. يمكن لسه ما حصلش نصيب نشتغل مع بعض، بس إن شاء الله نعمل حاجة مع بعض قريب".

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