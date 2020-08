لماذا تقوم أنجلينا جولي بمناورة لتعطيل طلاقها من براد بيت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:42 صباحاً - منذ انفصل الممثل الهوليوودي براد بيت عن زوجته نجمة هوليوود وسفيرة النوايا الحسنة للاجئين أنجلينا جولي عام 2016 ،وشائعات وأخبار الحب تدور حوله طوال تلك الفترة.



توتر علاقة براد بيت وأنجلينا جولي حرمت والديه من رؤية أطفاله

وكشف موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مفاجأة ،وهي أن والدا براد بيت ،جين وويليام،لم يريا ولم يجتمعا مع أحفادهم الستة منذ 4 سنوات كاملة ،وذلك حسب ما ذكر والدا الممثل الهوليوودي براد بيت ،موضحين أن ذلك يعود للعلاقة المتوترة بين براد وأنجلينا،والتي بسببها لم يزر أطفال براد أجدادهما لأبيهما براد بيت ،وأشار التقرير إلى أنه عندما كانت علاقة براد بيت وأنجلينا جولي جيدة،كانت هناك زيارات يستطيعان من خلالها رؤية الأحفاد.وبحسب بعض تقارير من هوليوود،فإن والدة بيت تسانده،وهي غاضبة جداً من أنجلينا جولي لتدميرها حياة إبنها،وتعطيل قضية طلاقهما لليوم.

حب جديد يلوح بين براد بيت وأديل

من جهة أخرى نفى تقرير جديد إحتمال إستئناف براد بيت علاقته العاطفية مع زوجته الأولى السابقة جنيفر أنستون،وذلك بتقرير نشرته مجلة New ldea تقريراً جديداً يزعم أن براد بيت مفتون بمغنية "Rolling in the Deep" البريطانية أديل،وأنهما مرتبطان بعلاقة ،ويقضيان الكثير من الوقت سوياً،مضيفاً أن المغنية البريطانية أديل ،خصصت حفلاً لبراد بيت لمدة ساعتين كنوع من الغزل،كما ذكرت المجلة أيضاً،أن أديل كرست حفل

Madison Square Garden لكل من أنجلينا جولي وبراد بيت ، وأخبرت الجمهور أن الحفلة كانت لهما قائلة "لأنني بصراحة حزينة جداً".

لكن هذه القصة كذبت من قبل موقع Gossip Cop الذي أكد أن القصة زائفة تماماً وغير حقيقية. بينما قامت مجلة Life & Style بنشر تقرير يقول،أن أنجلينا جولي تستغل فرصة ذهاب أبنائها إلى منزل والدهما للتجسس على "براد بيت" ،حسب ما أكد مصدر مجهول مقرب من نجمة هوليوود أنجلينا جولي.

يشار إلى أن أنجلينا جولي تماطل في قضية طلاقهما المستمرة منذ 4 سنوات،وتحديداً من سبتمبر –أيلول 2016.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،انتقد نجم هوليوود براد بيت وفريقه القانوني، طلب أنجلينا جولي عبر ممثلها القانوني تنحية القاضي المشرف على قضية طلاقهما الطويلة جون دبليو أوديركيرك،هذا الأسبوع ،وقال مصدر مقرب أن أنجلينا لا تهدف من ذلك كما قيل سابقاً إلى استئناف علاقتها الزوجية ببراد بيت،وإنما هي مناورة تكتيكية تهدف من ورائها إلى تأجيل معركة الحضانة المريرة لضم أطفالهما الستة لصالح أحدهما فيما لو تم الطلاق.

وكانت قد قدمت أنجلينا جولي "45 عاماً" ،طلباً وأوراقاً يوم 7 آب- أغسطس 2020 الجاري تطلب فيها تنحية القاضي جون دبليو أوديركيرك بذريعة فشله في الكشف عن علاقة عمل أقامها مع محامي براد بيت،وتؤمن له دخلاً ثابتاً،وهناك ما يشير إلى أنه لن يكون محايداً في قضية الطلاق الدائرة بينها وبين براد بيت.

ووفقاُ لمجلة "بيبول" ،جاء رد براد بيت سريعاً يوم 13 آب- أغسطس الجاري بطلب مضاد ،وصف فيه طلب أنجلينا جولي بتعمد تعطيل الطلاق.

وأكد أن أطفالهم الستة هم الأكثر تضرراُ نفسياً بتعليق وتأخير طلاقهما رسمياً.

ويشار إلى أن القاضي الذي تطلب أنجلينا جولي تنحيته،هو نفسه الذي زوجها من براد بيت في جنوب فرنسا عام 2014،وهي نفسها الذي وافقت عليه.