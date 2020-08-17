أول تعليق لـ"أحمد زاهر" على عودة ابنته ملك للتمثيل بعد غياب 7 سنوات (فيديو)

وأضاف خلال لقائه في برنامج "lite show" المذاع على قناة "الحياة"، "ملك قوى من ليلى.. وتعيش أوي في الدور زيي".

علق الفنان أحمد زاهر، على عودة ابنته ملك للتمثيل بعد غياب 7 سنوات، قائلًا: "ملك ممثلة قوية من صغرها".

وأشار إلى أن المخرج سامح عبد العزيز قام بالتصفيق لملك قبل سنوات بعد نجاحها في تجسيد دور لها في إحدى المسلسلات حيث قال لها: " عملتي المشهد ده إزاي.. يابنتي انتي ملبوسة!".